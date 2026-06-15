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15 июня 2026 в 17:38

Время охладиться: это мороженое с манго и йогуртом спасает в любую жару

Фото: D-NEWS.ru
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Ультранежная текстура без лишних танцев с бубном. Крем «Шантийи» — звучит страшно, но на деле это просто взбитые сливки. Спорим, у тебя все получится?

Ингредиенты

Йогурт натуральный 6% — 600 г, манго — 150 г, сахарная пудра — 150 г, лимон — 1 шт., сливки 33% — 150 мл.

Как готовлю

Охлаждаю сливки в холодильнике минимум 2 часа, а лучше с ночи. Посуду и венчики тоже кидаю в холод. Взбиваю миксером на средней скорости, постепенно добавляя газ, пока масса не загустеет.

Тем временем чищу манго. Спелый, мягкий плод без волокон — идеал. Мякоть пробиваю блендером в пюре. Если попалось волокнистое, протираю через сито. Параллельно катаю лимон по столу и выжимаю сок, следя, чтобы не попали косточки.

В большой миске смешиваю йогурт, манговое пюре, сахарную пудру и лимонный сок. Перемешиваю венчиком до однородности. Самое важное — аккуратно ввести крем в эту смесь. Работаю лопаткой складывающими движениями снизу вверх, чтобы не убить воздушность.

Переливаю все в мороженицу. Если у тебя чаша, не забудь заморозить ее за 12 часов. Замораживаю до температуры −12 °С по инструкции. На выходе — плотное нежное мороженое с ярким манго и сливочной нотой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Манго дало яркую тропическую кислинку, а йогурт — невесомость. Главный совет: не торопитесь и дайте массе постоять в морозилке минимум 4 часа, иначе вместо мороженого получится смузи.

Проверено редакцией
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