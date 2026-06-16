Я испек этот пирог с черешней, и жена сказала: «Больше никогда не куплю десерт в магазине»

Я испек этот пирог с черешней, и жена сказала: «Больше никогда не куплю десерт в магазине»

Знаешь, что такое настоящий уют? Это когда из духовки достаешь пирог с черешней, а сверху — хрустящая сладкая крошка. Никакой магии, просто мой рецепт.

Ингредиенты

Для теста: мука — 300 г, масло сливочное — 100 г, сахар — 200 г, яйца — 3 шт., молоко — 60 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л.

Для начинки: черешня без косточек — 750 г. Для посыпки: мука — 40 г, сахарная пудра — 20 г, масло сливочное холодное — 20 г, корица молотая.

Как готовлю

Сначала взбиваю размягченное масло с сахаром в пышную светлую массу. Вбиваю туда яйца по одному, вливаю молоко и лимонный сок, затем вмешиваю муку с разрыхлителем. Форму смазываю маслом и присыпаю мукой — так пирог не прилипнет. Выкладываю тесто, сверху щедрым слоем — черешню без косточек.

Теперь посыпка: просто рубим холодное масло ножом с мукой, пудрой и корицей до крупной крошки. Посыпаю этой крошкой черешню и отправляю в духовку. Выпекаю при умеренном огне до золотистой хрустящей корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я испек этот пирог с черешней, и жена действительно сказала: «Больше никогда не куплю десерт в магазине». Меня поразила текстура: ягоды остались сочными, но не дали сока, а хрустящая шапка из крошки стала золотистой и плотной, как песочное печенье. Советую подавать его теплым — так вкус ярче, и не забудьте про шарик мороженого.