В «VK Знакомствах» рассказали, кто чаще пользуется дейтинг-сервисами

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и карьерное медиа БУДУ исследовали влияние профессии на знакомства и свидания. Среди пользователей дейтинг-сервисов наиболее часто встречаются IT-специалисты (23%) и представители творческих профессий (23%). В онлайн-опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек.

Около 60% россиян без труда находят новых знакомых. Особенно преуспевают в этом предприниматели и представители креативных профессий. В то же время IT-специалистам это дается сложнее: половина из них признается, что редко заводит новые контакты из-за ограниченного круга общения, удаленной работы и привычки отдыхать в одиночестве после рабочего дня.

Согласно опросу, четверть респондентов сообщили, что находят новых знакомых через социальные сети. 18% признались, что знакомятся через друзей, а 16% используют дейтинг-приложения. Специалисты из IT-сферы и креативных индустрий наиболее активно пользуются сервисами для знакомств. Еще 15% опрошенных нашли пару на работе, а 9% предпочитают исключительно личное общение.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» ко Дню дизайнера провела исследование, чтобы узнать мнение россиян о профессии. Выяснилось, что 78% опрошенных считают дизайн самой востребованной специальностью в креативной индустрии.