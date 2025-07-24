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24 июля 2025 в 18:20

В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы

Депутат Матыцин заявил, что пиво может вернуться на стадионы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме пообещали вновь рассмотреть вопрос возвращения продажи пива на стадионы, заявил «Газете.Ru» депутат Олег Матыцин. По его словам, ситуация изменилась и спорт может получить дополнительную поддержку.

Надо выслушать все стороны и найти рациональное зерно, исходя из нынешней ситуации. Десять, пять, три, да даже год назад ситуация была другой. <…> Возможно, это нужно, чтобы спорт получил дополнительную поддержку, — заявил депутат.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для появления дополнительных денежных средств на развитие спорта и содержание спортивных объектов. По его словам, это важная часть культуры боления.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Министерство здравоохранения России не объясняет причину, по которой отказывает в принятии закона о возвращении пива на футбольные стадионы. Он напомнил, что внес этот законопроект в 2019 году.

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