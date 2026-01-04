Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 12:00

Вместо тазика салата красивейший террин! Оливье по-итальянски — готовим сразу после Нового года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оливье по-итальянски в виде террина — изысканная альтернатива привычному салату. Такое блюдо украсит праздничный стол и удивит гостей необычным форматом. Для приготовления террина понадобится форма, пищевая плёнка и несколько простых ингредиентов.

Для приготовления возьмите картофель (2 шт.), морковь (1 шт.), огурец кислый или маринованный (2 шт.), зелёный лук (2 шт.), консервированный горошек (3 ст. л.), яйца (2 шт.), тунец консервированный (120 г), каперсы (2 ст. л.), майонез (400 г), желатин (6 г), лимонный сок (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Нарежьте овощи, добавьте тунец и каперсы, заправьте 150 г майонеза и лимонным соком, перемешайте и поместите в холодильник. Желатин замочите в холодной воде, затем растворите в нагретых 2 ст. л. молока. Добавьте желатиновую смесь в 250 г майонеза и быстро перемешайте.

Форму смочите и выстелите плёнкой. Нанесите майонезно-желатиновую смесь, поставьте в холодильник до застывания. Затем нанесите смесь на бока формы и снова дайте застыть. Поместите внутрь салат, уплотните сверху. Залейте оставшимся майонезом и отправьте в холодильник на 3 часа. Переверните террин на блюдо, аккуратно снимите плёнку. Украсьте яйцом, колечками маслин и веточками укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Горсть мака и стакан муки — пеку штрудли по-сербски: маковый рулет, который тает во рту
Общество
Горсть мака и стакан муки — пеку штрудли по-сербски: маковый рулет, который тает во рту
Обалденная «Медвежья шубка» — салат с копченой курицей за 10 минут
Семья и жизнь
Обалденная «Медвежья шубка» — салат с копченой курицей за 10 минут
«Коралл» на вашем столе: бюджетный салат, который удивит гостей не хуже ресторанного
Общество
«Коралл» на вашем столе: бюджетный салат, который удивит гостей не хуже ресторанного
Обалденный салат «Ночь с курицей» — идеальная закуска на праздник
Семья и жизнь
Обалденный салат «Ночь с курицей» — идеальная закуска на праздник
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Семья и жизнь
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
рецепты
салаты
закуски
Новый год
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила цеха производства и сборки беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение
Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам
«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро
Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек
Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны
Российские бойцы освободили Подолы
Бесплатный отдых с детьми в Москве: идеи и адреса
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Раскрыта ключевая ошибка США при захвате Мадуро
Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование
Автомобиль взлетел на воздух в Киеве
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро
Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников
Трамп пригрозил еще трем странам конфликтом после атаки на Венесуэлу
«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон и Камилла борются за власть
Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.