Вместо тазика салата красивейший террин! Оливье по-итальянски — готовим сразу после Нового года

Оливье по-итальянски в виде террина — изысканная альтернатива привычному салату. Такое блюдо украсит праздничный стол и удивит гостей необычным форматом. Для приготовления террина понадобится форма, пищевая плёнка и несколько простых ингредиентов.

Для приготовления возьмите картофель (2 шт.), морковь (1 шт.), огурец кислый или маринованный (2 шт.), зелёный лук (2 шт.), консервированный горошек (3 ст. л.), яйца (2 шт.), тунец консервированный (120 г), каперсы (2 ст. л.), майонез (400 г), желатин (6 г), лимонный сок (2 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Нарежьте овощи, добавьте тунец и каперсы, заправьте 150 г майонеза и лимонным соком, перемешайте и поместите в холодильник. Желатин замочите в холодной воде, затем растворите в нагретых 2 ст. л. молока. Добавьте желатиновую смесь в 250 г майонеза и быстро перемешайте.

Форму смочите и выстелите плёнкой. Нанесите майонезно-желатиновую смесь, поставьте в холодильник до застывания. Затем нанесите смесь на бока формы и снова дайте застыть. Поместите внутрь салат, уплотните сверху. Залейте оставшимся майонезом и отправьте в холодильник на 3 часа. Переверните террин на блюдо, аккуратно снимите плёнку. Украсьте яйцом, колечками маслин и веточками укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.