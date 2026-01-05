Коптим грудинку дома: как превратить простую свининку в деликатес, от которого слюнки текут

Знаете, самая вкусная колбаса и ветчина — это та, что сделана своими руками. Я открыла для себя простой способ копчения свиной грудинки прямо на кухне, без специальных устройств. Получается настолько ароматно и натурально, что магазинному продукту и в подметки не годится!

Все начинается с правильной засолки. Берем два крупных куска свиной грудинки без ребер. Готовим рассол: на каждый килограмм мяса нам понадобится 26 граммов соли и 5 граммов сахара, растворенных в воде так, чтобы она полностью покрыла мясо. Рассол нужно вскипятить, остудить и только потом залить им грудинку. Солим ее трое суток, не забывая периодически переворачивать. После этого мясо хорошенько промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Внутреннюю часть натираем смесью «4 перца» по вкусу, плотно сворачиваем кусок, перевязываем шпагатом и подвешиваем просыхать часа на четыре.

Самое интересное — копчение. Берем 12 граммов сухой ольховой щепы, заворачиваем ее в фольгу (блестящей стороной внутрь), делаем проколы зубочисткой и кладем на дно обычной кастрюли. Сверху устанавливаем небольшую решетку для гриля, на которую помещаем нашу заготовку. Ставим кастрюлю на огонь, плотно накрываем крышкой. Как только пойдет дым (примерно через 3 минуты), убавляем огонь до самого минимума. Коптим около часа, поддерживая внутри температуру 63–65 градусов (здесь поможет кулинарный термометр). Затем выключаем огонь и даем грудинке настояться в закрытой кастрюле еще полчаса. После остывания вы получите невероятно вкусный, полностью натуральный мясной деликатес собственного производства.

