Нежные сочники с творожной начинкой: рецепт для тех, кто не умеет готовить

Нежные сочники с творожной начинкой: рецепт для тех, кто не умеет готовить

Приготовьте невероятно нежные и вкусные сочники с творожной начинкой по рецепту, который осилит даже тот, кто не умеет готовить.

Вкус божественный: рассыпчатое, маслянистое тесто и нежная, слегка сладкая творожная начинка создают идеальную гармонию. Это беспроигрышный вариант для завтрака или чаепития.

Рецепт: для теста смешайте 250 г муки, 150 г размягченного сливочного масла или маргарина, 100 г сметаны и щепотку соли. Замесите гладкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Для творожной начинки смешайте 400 г творога, 1 яйцо, 3-4 ст. л. сахара и щепотку ванилина до однородности. Духовку разогрейте до 180 °C. Достаньте тесто, разделите на две части. Каждую раскатайте в тонкий прямоугольник. По всей поверхности одной половины равномерно распределите творожную начинку, отступая от краев. Накройте второй половинкой теста, аккуратно защипните края. Острым ножом нарежьте заготовку на прямоугольники или треугольники. Переложите сочники на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком. Выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте слегка остыть.

Ранее стало известно, как приготовить булочки из пачки готового теста и бананов.