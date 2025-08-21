Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Советский рецепт сочней с творогом! Вкуснятина на сметанно-масляном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советский рецепт сочней с творогом! Невероятная вкуснятина на сметане и масле! Эти ароматные сочники с творожной начинкой станут идеальным угощением к чаю. Песочное тесто и нежная творожная серединка — просто пальчики оближешь!

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сахар — 180 г
  • Сливочное масло — 150 мл (растопленное)
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Мука — 650 г

Для начинки

  • Творог — 400 г
  • Сахар — 120 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Манка — 1 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление

  1. Смешайте яйца, сметану, сахар, растопленное масло, соль и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 3–4 мм и вырежьте кружочки стаканом или формой.
  2. Для начинки смешайте творог, сахар, манку, муку, сметану и яйцо до однородности. Выложите по 1 ст. л. начинки на половину каждого кружочка, накройте второй половиной, слегка прижмите края (не запечатывая полностью).
  3. Выпекайте на сухом противне при 180°C 20–25 минут до румяности. Подавайте теплыми со сметаной или вареньем!

