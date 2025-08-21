Советский рецепт сочней с творогом! Вкуснятина на сметанно-масляном тесте

Советский рецепт сочней с творогом! Невероятная вкуснятина на сметане и масле! Эти ароматные сочники с творожной начинкой станут идеальным угощением к чаю. Песочное тесто и нежная творожная серединка — просто пальчики оближешь!
Ингредиенты для теста
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Сахар — 180 г
- Сливочное масло — 150 мл (растопленное)
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Мука — 650 г
Для начинки
- Творог — 400 г
- Сахар — 120 г
- Мука — 1 ст. л.
- Манка — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление
- Смешайте яйца, сметану, сахар, растопленное масло, соль и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 3–4 мм и вырежьте кружочки стаканом или формой.
- Для начинки смешайте творог, сахар, манку, муку, сметану и яйцо до однородности. Выложите по 1 ст. л. начинки на половину каждого кружочка, накройте второй половиной, слегка прижмите края (не запечатывая полностью).
- Выпекайте на сухом противне при 180°C 20–25 минут до румяности. Подавайте теплыми со сметаной или вареньем!
