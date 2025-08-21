Советский рецепт сочней с творогом! Вкуснятина на сметанно-масляном тесте

Советский рецепт сочней с творогом! Невероятная вкуснятина на сметане и масле! Эти ароматные сочники с творожной начинкой станут идеальным угощением к чаю. Песочное тесто и нежная творожная серединка — просто пальчики оближешь!

Ингредиенты для теста

Яйца — 2 шт.

Сметана — 200 г

Сахар — 180 г

Сливочное масло — 150 мл (растопленное)

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Мука — 650 г

Для начинки

Творог — 400 г

Сахар — 120 г

Мука — 1 ст. л.

Манка — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Смешайте яйца, сметану, сахар, растопленное масло, соль и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 3–4 мм и вырежьте кружочки стаканом или формой. Для начинки смешайте творог, сахар, манку, муку, сметану и яйцо до однородности. Выложите по 1 ст. л. начинки на половину каждого кружочка, накройте второй половиной, слегка прижмите края (не запечатывая полностью). Выпекайте на сухом противне при 180°C 20–25 минут до румяности. Подавайте теплыми со сметаной или вареньем!

