Забыла о скучной икре: эти «рваные» баклажаны вкуснее и ароматнее. Вкусно на хлебушек или просто так

Беру баклажаны, лук, перец и помидоры — и готовлю холодную закуску, которая становится настоящим хитом любого стола. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для летнего ужина, пикника или как яркая намазка на хлеб.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные овощи с насыщенным вкусом, а баклажаны, «рваные» вилками, создают необычную текстуру, которая пропитывается соком помидоров и пряностями.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана (600–700 г), 1-2 луковицы (250 г), болгарский перец, 3-4 зубчика чеснока, 400 г помидоров (свежих или в собственном соку), кинза, соль и черный перец по вкусу. Баклажаны нарежьте, посыпьте солью и оставьте на 15–20 минут, затем обжарьте с двух сторон. Отдельно обжарьте лук и перец, добавьте помидоры.

Переложите баклажаны в сковороду и «порвите» их двумя вилками. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 5 минут. Добавьте чеснок и зелень, протушите еще несколько минут. Дайте закуске остыть и уберите в холодильник на несколько часов. Подавайте к мясу или как намазку на хлеб — это великолепно.

