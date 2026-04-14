Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 09:45

С этих вкуснейших корзинок начинается каждый праздник в нашей семье — готовлю с нежной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти изящные корзинки из слоеного теста с нежным салатом — прекрасная альтернатива классическим тарталеткам. Они сочетают в себе воздушную текстуру, насыщенный вкус и презентабельный вид, идеально подходят для любого повода — от утреннего кофе до фуршетного стола.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое (пласт) — 500 г, яйца куриные — 4 шт., огурцы маринованные — 150 г, зелень (петрушка, тархун) — 1 пучок, масло оливковое — 1 ст. л., майонез — 2-3 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Пласт слегка подмороженного слоеного теста нарезаем на 12 прямоугольников, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и помещаем в холодную духовку.

Устанавливаем температуру 180 °C и включаем нагрев. Выпекаем около 25 минут до получения высоких золотистых слоек.

Готовые основы слегка остужаем, аккуратно разделяем каждую пополам по горизонтали и даем полностью остыть.

Для начинки яйца комнатной температуры опускаем в кипящую воду и варим 10 минут, после чего сразу перекладываем в ледяную воду и слегка надкалываем скорлупу для легкой очистки.

Очищенные яйца мелко рубим. Маринованные огурцы нарезаем мелкими кубиками (4-5 мм), зелень тархуна (листья) и петрушку мелко шинкуем.

Соединяем яйца, огурцы и зелень в миске, заправляем оливковым маслом и майонезом, приправляем солью и перцем по вкусу. Полученным салатом с горкой наполняем остывшие слоеные корзинки и сразу подаем к столу.

Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве задержали косметолога, на приеме у которой умерла пациентка
Раскрыты детали нападения на школу в Турции
Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин
ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.