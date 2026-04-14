С этих вкуснейших корзинок начинается каждый праздник в нашей семье — готовлю с нежной начинкой

Эти изящные корзинки из слоеного теста с нежным салатом — прекрасная альтернатива классическим тарталеткам. Они сочетают в себе воздушную текстуру, насыщенный вкус и презентабельный вид, идеально подходят для любого повода — от утреннего кофе до фуршетного стола.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое (пласт) — 500 г, яйца куриные — 4 шт., огурцы маринованные — 150 г, зелень (петрушка, тархун) — 1 пучок, масло оливковое — 1 ст. л., майонез — 2-3 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Пласт слегка подмороженного слоеного теста нарезаем на 12 прямоугольников, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и помещаем в холодную духовку.

Устанавливаем температуру 180 °C и включаем нагрев. Выпекаем около 25 минут до получения высоких золотистых слоек.

Готовые основы слегка остужаем, аккуратно разделяем каждую пополам по горизонтали и даем полностью остыть.

Для начинки яйца комнатной температуры опускаем в кипящую воду и варим 10 минут, после чего сразу перекладываем в ледяную воду и слегка надкалываем скорлупу для легкой очистки.

Очищенные яйца мелко рубим. Маринованные огурцы нарезаем мелкими кубиками (4-5 мм), зелень тархуна (листья) и петрушку мелко шинкуем.

Соединяем яйца, огурцы и зелень в миске, заправляем оливковым маслом и майонезом, приправляем солью и перцем по вкусу. Полученным салатом с горкой наполняем остывшие слоеные корзинки и сразу подаем к столу.