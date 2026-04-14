Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:16

Пицца-байты на завтрак — дети в восторге и просят еще: мини-вкусняшки без лишних уговоров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда привычные каши надоели и дети начинают капризничать, выручает простой, но эффектный рецепт. Пицца-байты выглядят необычно, готовятся быстро и исчезают с тарелки буквально за минуты. Отличный вариант для завтрака или перекуса без лишних уговоров.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто (бездрожжевое) — 1 упаковка;
  • сыр — 150 г;
  • курица — 150 г;
  • ветчина — 100 г;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • томатный соус — 2–3 ст. л.;
  • кунжут — 1–2 ч. л.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте кружочки примерно размером со стакан. В центр выложите начинку: кусочки курицы, ветчины и немного сыра, добавьте соус. Сложите пополам и хорошо прижмите края, можно пройтись вилкой.

Заготовки смажьте желтком, посыпьте кунжутом и выложите на противень. Выпекайте при 200 °C около 15 минут до румяной корочки.

Внутри байты остаются сочными и мягкими, а снаружи получаются аппетитно хрустящими — идеальный вариант, чтобы порадовать всю семью.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Проверено редакцией
Читайте также
Как можно есть обычную пиццу после такого? Готовлю слоеный пицца-торт — это настоящий хит
Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога
Девочка в розовых сапогах: под Самарой пропал трехлетний ребенок
Диетолог назвала главные полезные свойства крольчатины
Забыла о лепке: эти пирожки-рулетики с капустой готовятся быстрее и проще обычных. Просто завернуть и обжарить
пиццы
рецепты
Общество
еда
кулинария
закуски
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.