Пицца-байты на завтрак — дети в восторге и просят еще: мини-вкусняшки без лишних уговоров

Когда привычные каши надоели и дети начинают капризничать, выручает простой, но эффектный рецепт. Пицца-байты выглядят необычно, готовятся быстро и исчезают с тарелки буквально за минуты. Отличный вариант для завтрака или перекуса без лишних уговоров.
Ингредиенты:
- слоеное тесто (бездрожжевое) — 1 упаковка;
- сыр — 150 г;
- курица — 150 г;
- ветчина — 100 г;
- яичный желток — 1 шт.;
- томатный соус — 2–3 ст. л.;
- кунжут — 1–2 ч. л.
Приготовление
Тесто заранее разморозьте и раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте кружочки примерно размером со стакан. В центр выложите начинку: кусочки курицы, ветчины и немного сыра, добавьте соус. Сложите пополам и хорошо прижмите края, можно пройтись вилкой.
Заготовки смажьте желтком, посыпьте кунжутом и выложите на противень. Выпекайте при 200 °C около 15 минут до румяной корочки.
Внутри байты остаются сочными и мягкими, а снаружи получаются аппетитно хрустящими — идеальный вариант, чтобы порадовать всю семью.
