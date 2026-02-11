«В бочину попали»: ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ

Расчет БПЛА ВС РФ выявил пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета ударных дронов отряда «Кайра» войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Гид. Он отметил, что по нему нанесен авиабомбовый удар, противник потерял до 20 военнослужащих.

Выезжало две единицы техники. Один пикап выезжал, вторая — ББМ. В итоге мы четко отработали по пикапу, в бочину попали. Все, он остановился, технику (ВСУ. — NEWS.ru) там бросили, — уточнил Гид.

Военный добавил, что российские бойцы следили за противником. При этом они даже не подозревали, что находятся в фокусе внимания ВС РФ.

Ранее выяснилось, что расчеты «Тюльпанов» являются одними из самых важных средств поражения. Именно поэтому для противника они — ключевая цель, отметили в Минобороны России. Командир взвода с позывным Большой заявил: чтобы сберечь технику, бойцы «смотрят в оба».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.