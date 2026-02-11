Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 05:21

«В бочину попали»: ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Белицком

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчет БПЛА ВС РФ выявил пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета ударных дронов отряда «Кайра» войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Гид. Он отметил, что по нему нанесен авиабомбовый удар, противник потерял до 20 военнослужащих.

Выезжало две единицы техники. Один пикап выезжал, вторая — ББМ. В итоге мы четко отработали по пикапу, в бочину попали. Все, он остановился, технику (ВСУ. — NEWS.ru) там бросили, — уточнил Гид.

Военный добавил, что российские бойцы следили за противником. При этом они даже не подозревали, что находятся в фокусе внимания ВС РФ.

Ранее выяснилось, что расчеты «Тюльпанов» являются одними из самых важных средств поражения. Именно поэтому для противника они — ключевая цель, отметили в Минобороны России. Командир взвода с позывным Большой заявил: чтобы сберечь технику, бойцы «смотрят в оба».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
ВС РФ
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные угрожали матери погибшего российского солдата
Адвокат объяснил, какие видео в интернете опасно лайкать и комментировать
Названа самая высокооплачиваемая профессия 2026 года в России
Отъезд в Монако, $3 млн призовых, Большой шлем: как живет Даниил Медведев
В Госдуме назвали способ ответить на покушение на генерала Алексеева
Нутрициолог ответила, почему важно поддерживать витамин В2 в организме
Стрельба в канадской школе унесла жизни 10 человек
«Возвращение пугает»: Марков о пытающихся уехать в РФ украинцах
Россиян предупредили, где нельзя сжигать чучело на Масленицу
Психолог объяснила, почему на 14 Февраля надо дарить дешевые подарки
Владелец «Вкусно — и точка» не поверил в возвращение «Макдоналдса» в РФ
Разгромили пытавшуюся спрятаться группу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 февраля
Пиратские нападения на суда в 2025 году достигли рекордного уровня
На Кубе задерживаются рейсы из-за топливного кризиса
Стало известно, как сотрудники могут получить внеплановый выходной
В Германии решили сменить посла в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 февраля
В Госдуме рассказали о новом ГОСТе на отделочные работы в новостройках
«В бочину попали»: ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ
Терапевт ответила, почему мужчинам не обойтись без цинка
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.