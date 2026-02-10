На ЗАЭС раскрыли последствия новой атаки ВСУ Запорожская АЭС сообщила об отключении внешней линии питания после атаки ВСУ

Внешняя ЛЭП, питающая Запорожскую атомную электростанцию, была отключена после атаки, сообщила пресс-служба ЗАЭС. По данным представителей станции, это произошло в результате удара ВСУ по промышленной зоне города Энергодар.

В результате огневого воздействия со стороны ВСУ отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, — линия 330 кВ «Ферросплавная-1». Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ «Днепровская», — сказано в сообщении.

В результате инцидента также был поврежден магистральный трубопровод теплотрассы, снабжающей город. Это привело к временной приостановке подачи тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара.

На станции подчеркнули, что информация о возможных пострадавших пока отсутствует. Специалисты планируют приступить к оценке разрушений и восстановительным работам, как только это станет возможным с учетом оперативной обстановки.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ.