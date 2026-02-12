Атака ВСУ на Тамбовскую область ночью 12 февраля: взрывы и пострадавшие

Атака ВСУ на Тамбовскую область ночью 12 февраля: взрывы и пострадавшие

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг, 12 февраля, атаковали Тамбовскую область беспилотниками. Что об этом известно, что разрушено, сколько пострадавших?

Что известно об атаке на Тамбовскую область ночью 12 февраля

В 3:27 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область, над регионом работали силы ПВО.

SHOT написал, что в Мичуринске произошел пожар, кроме того, мощные взрывы раздались в окрестностях города во втором часу ночи. В публикации SHOT говорится, что всего было слышно минимум восемь сильных хлопков.

Позднее глава Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали Мичуринск. По его словам, двое человек получили ранения. Кроме того, в результате ударов повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит».

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена атака. В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин „Магнит“. По предварительной информации, есть двое пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы», — написал Первышов.

Кроме того, в результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, там произошло возгорание в учебных мастерских, заявил глава региона.

Минобороны России информацию не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ в ночь на 12 февраля

В Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Волчья Александровка.

«В результате очередного <…> удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал Гладков.

Также в результате атак украинских дронов и ракет в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил Гладков. Среди раненых оказалась четырехлетняя девочка из села Севрюково.

«При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок», — сказано в сообщении.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 февраля

Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад

Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут