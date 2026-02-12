Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:29

Артиллеристы ВСУ приняли своих за чужих и открыли огонь

В Сумской области артиллеристы ВСУ обстреляли своих из-за сбоя Starlink

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Артиллеристы ВСУ обстреляли своих штурмовиков из 71-й бригады в районе между селами Хотель и Алексеевка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Mash. В результате дружественного огня погибли не менее четырех боевиков.

По данным источника, инцидент произошел из-за сбоя в работе Starlink: первые не могли связаться со вторыми и приняли их за российских военных. Всего по позициям штурмовой группы пришлось два-три снаряда.

Ранее источники в силовых структурах сообщили, что украинская группировка в Верхней Терсе Запорожской области полностью утратила боеспособность. Из-за массированных ударов ФАБ противник понес серьезные потери, значительная часть личного состава была выведена из района.

До этого начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев заявил об уничтожении терминала связи Starlink, 10 антенн и ретранслятора на нескольких направлениях. Также были поражены три наземных робототехнических комплекса и 28 блиндажей с личным составом ВСУ.

Кроме того, украинский завод по производству беспилотников, выпускавший технику для спецподразделения Lasar's Group, был полностью уничтожен ударом ВС РФ. Ущерб предприятию, по оценке замкомандующего ВВС Украины, составил около $35 млн (более 2,7 млрд рублей). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ
ВС РФ
Сумская область
удары
солдаты
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми
Десятки автомобильных брендов из КНР готовятся уйти из России
Почему не работает WhatsApp 12 февраля: была ли блокировка, слова Пескова
Gallup отказался «следить» за Трампом
Актриса Рахманова ответила, почему скрывает сына и мужа
Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле
Подросток вдохнул острую булавку и повредил бронх
Юрист дала советы, как получить пенсию по наследству
Полковник объяснил, чем грозит Зеленскому затягивание конфликта
Огненный шар заметили в небе над США
Путин поручил заняться вопросом трудоустройства ветеранов СВО
МИД России закрыл вопрос о пересмотре статуса Курил
Министра российского региона заподозрили во взятке на миллионы рублей
Россиянам раскрыли, куда можно отправиться вместо Кубы
Волк отреагировала на сообщения о взрыве авто на парковке в Москве
Путин поручил повысить квалификацию педагогов в сфере IТ и ИИ
Эксперт по недвижимости рассказал, как россияне выбирают застройщика
Прощание с Генрихом Падвой началось в Москве
Украинский скелетонист отстранен от Олимпиады из-за шлема
Путин захотел научить россиян кибербезопасности
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.