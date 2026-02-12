Артиллеристы ВСУ приняли своих за чужих и открыли огонь

В Сумской области артиллеристы ВСУ обстреляли своих из-за сбоя Starlink

Артиллеристы ВСУ обстреляли своих штурмовиков из 71-й бригады в районе между селами Хотель и Алексеевка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Mash. В результате дружественного огня погибли не менее четырех боевиков.

По данным источника, инцидент произошел из-за сбоя в работе Starlink: первые не могли связаться со вторыми и приняли их за российских военных. Всего по позициям штурмовой группы пришлось два-три снаряда.

Ранее источники в силовых структурах сообщили, что украинская группировка в Верхней Терсе Запорожской области полностью утратила боеспособность. Из-за массированных ударов ФАБ противник понес серьезные потери, значительная часть личного состава была выведена из района.

До этого начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев заявил об уничтожении терминала связи Starlink, 10 антенн и ретранслятора на нескольких направлениях. Также были поражены три наземных робототехнических комплекса и 28 блиндажей с личным составом ВСУ.

Кроме того, украинский завод по производству беспилотников, выпускавший технику для спецподразделения Lasar's Group, был полностью уничтожен ударом ВС РФ. Ущерб предприятию, по оценке замкомандующего ВВС Украины, составил около $35 млн (более 2,7 млрд рублей). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.