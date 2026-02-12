Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 08:47

ВСУ начали спасаться бегством на важном участке СВО

ТАСС: ВСУ из-за больших потерь потеряли боеспособность в Верхней Терсе

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская группировка в Верхней Терсе Запорожской области полностью утратила свою боеспособность, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По их данным, значительная часть военнослужащих была выведена из этого района. Причиной стали серьезные потери ВСУ.

В Верхней Терсе из-за ударов ФАБ противник понес большие потери. Группировка потеряла большую часть личного состава вместе с боеспособностью. Личный состав практически выведен, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские власти могут начать привлекать к военной службе тысячи мужчин, возраст которых превышает 60 лет. Так специалист прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского, разрешившее гражданам этой возрастной категории заключать контракты с вооруженными силами. По мнению эксперта, данный шаг демонстрирует неспособность Киева восполнить серьезные потери.

До этого сообщалось об уничтожении крупного украинского завода, занимавшегося производством беспилотных летательных аппаратов. Заместитель командующего военно-воздушными силами ВСУ Павел Елизаров оценил ущерб, нанесенный предприятию в результате удара российских войск, примерно в $35 млн (более 2,7 млрд рублей).

ВСУ
СВО
Запорожская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
«Переломный этап»: Мирошник сделал важное заявление о ходе СВО
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.