ВСУ начали спасаться бегством на важном участке СВО ТАСС: ВСУ из-за больших потерь потеряли боеспособность в Верхней Терсе

Украинская группировка в Верхней Терсе Запорожской области полностью утратила свою боеспособность, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По их данным, значительная часть военнослужащих была выведена из этого района. Причиной стали серьезные потери ВСУ.

В Верхней Терсе из-за ударов ФАБ противник понес большие потери. Группировка потеряла большую часть личного состава вместе с боеспособностью. Личный состав практически выведен, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские власти могут начать привлекать к военной службе тысячи мужчин, возраст которых превышает 60 лет. Так специалист прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского, разрешившее гражданам этой возрастной категории заключать контракты с вооруженными силами. По мнению эксперта, данный шаг демонстрирует неспособность Киева восполнить серьезные потери.

До этого сообщалось об уничтожении крупного украинского завода, занимавшегося производством беспилотных летательных аппаратов. Заместитель командующего военно-воздушными силами ВСУ Павел Елизаров оценил ущерб, нанесенный предприятию в результате удара российских войск, примерно в $35 млн (более 2,7 млрд рублей).