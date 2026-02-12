Раскрыта возможная причина взрыва на парковке в Москве Baza: взрыв на парковке в Москве мог произойти из-за пожара

Взрыв на парковке на западе Москвы мог произойти из-за пожара, сообщил Telegram-канал Baza. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался на западе Москвы. По предварительной информации, инцидент случился на парковке около административного здания на Рябиновой улице, которая расположена на территории Можайского района и района Очаково-Матвеевское. По словам очевидцев, машина в результате взрыва полностью сгорела. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

10 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в подмосковном городе Фрязино. По предварительной информации, взрывное устройство сработало на железнодорожном переезде. Отмечается, что один человек пострадал при взрыве автомобиля. Источник рассказал, что пострадал мужчина, он получил травму ноги.