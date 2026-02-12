Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:46

Раскрыта возможная причина взрыва на парковке в Москве

Baza: взрыв на парковке в Москве мог произойти из-за пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв на парковке на западе Москвы мог произойти из-за пожара, сообщил Telegram-канал Baza. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался на западе Москвы. По предварительной информации, инцидент случился на парковке около административного здания на Рябиновой улице, которая расположена на территории Можайского района и района Очаково-Матвеевское. По словам очевидцев, машина в результате взрыва полностью сгорела. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

10 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в подмосковном городе Фрязино. По предварительной информации, взрывное устройство сработало на железнодорожном переезде. Отмечается, что один человек пострадал при взрыве автомобиля. Источник рассказал, что пострадал мужчина, он получил травму ноги.

Россия
Москва
взрывы
пожары
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова: Украина поддерживает террористов в Африке и снабжает их оружием
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми
Десятки автомобильных брендов из КНР готовятся уйти из России
Почему не работает WhatsApp 12 февраля: была ли блокировка, слова Пескова
Gallup отказался «следить» за Трампом
Актриса Рахманова ответила, почему скрывает сына и мужа
Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле
Подросток вдохнул острую булавку и повредил бронх
Юрист дала советы, как получить пенсию по наследству
Полковник объяснил, чем грозит Зеленскому затягивание конфликта
Огненный шар заметили в небе над США
Путин поручил заняться вопросом трудоустройства ветеранов СВО
МИД России закрыл вопрос о пересмотре статуса Курил
Министра российского региона заподозрили во взятке на миллионы рублей
Россиянам раскрыли, куда можно отправиться вместо Кубы
Волк отреагировала на сообщения о взрыве авто на парковке в Москве
Путин поручил повысить квалификацию педагогов в сфере IТ и ИИ
Эксперт по недвижимости рассказал, как россияне выбирают застройщика
Прощание с Генрихом Падвой началось в Москве
Украинский скелетонист отстранен от Олимпиады из-за шлема
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.