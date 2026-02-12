Автомобиль взорвался на западе Москвы Автомобиль взорвался около административного здания на Рябиновой улице в Москве

Автомобиль взорвался на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, инцидент случился на парковке около административного здания на Рябиновой улице, которая расположена на территории Можайского района и района Очаково-Матвеевское.

По словам очевидцев, машина в результате взрыва полностью сгорела. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Telegram-канал SHOT уточнил, что авто задымилось, а после этого прозвучал громкий хлопок. Речь идет о машине Mercedes ML350, у которой выбило стекла. Предварительно, внутри салона никого не было.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле марки Nissan в подмосковном городе Фрязино. Взрывное устройство сработало на железнодорожном переезде. Пострадал мужчина — он получил травму ноги.

До этого стало известно, что дебоширы угрожали «взорвать» одну из башен «Москва-Сити». В апартаментах проходила вечеринка, участники которой позвонили в оперативные службы. Росгвардейцы арестовали троих человек — арендатора и двух его знакомых.