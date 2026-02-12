Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:47

Задержание предполагаемого террориста у мусорки в Можге попало на видео

ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в полиции в Можге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центр общественных связей ФСБ показал кадры задержания жителя Удмуртии, который планировал совершить теракт в отделе полиции в городе Можге. На кадрах, опубликованных ТАСС, видно, как силовики догоняют злоумышленника, валят его на землю у мусорных баков и заковывают в наручники. Подозреваемого сопровождал еще один человек, его роль не уточняется.

На территории Удмуртской Республики пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов МВД России, — сообщили в ЦОС.

Задержанным оказался 57-летний местный житель. По данным ФСБ, он планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД РФ «Можгинский». В гараже задержанного правоохранители нашли и обезвредили изготовленную им взрывчатку. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее иностранца приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края. Он пытался выполнить задание от представителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

ФСБ
задержания
полиция
теракты
нападения
Удмуртия
