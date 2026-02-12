Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии ФСБ: силовики задержали россиянина, готовившего теракт в отделе полиции в Можге

Силовики предотвратили теракт в отделе полиции в городе Можге в Удмуртии, заявили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, задержан 57-летний россиянин, который раньше уже был судим за терроризм и экстремизм.

На территории Удмуртской Республики пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов МВД России, — подчеркнули в ЦОС.

По данным ФСБ, мужчина планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД РФ «Можгинский». В гараже задержанного правоохранители нашли и обезвредили изготовленную им взрывчатку. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее иностранца приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края. Он пытался выполнить задание от представителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).