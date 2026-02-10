Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:05

Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство

Суд приговорил готовившего подрыв здания правительства Ставрополья к 20 годам

Иностранного гражданина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. Он пытался выполнить задание от представителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, 8 декабря 2023 года куратор сообщил фигуранту о цели — здании краевого правительства. После этого подсудимый приобрел компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в попытке совершения террористического акта. По данным регионального УМВД России, она подожгла волонтерский пункт сбора помощи для участников специальной военной операции, бросив туда «коктейли Молотова».

