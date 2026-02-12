Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:49

Появилось фото с места взрыва автомобиля на Рябиновой улице в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Появилась фотография с места взрыва автомобиля в Москве. Как сообщает MK.RU, инцидент произошел на парковке административного здания на улице Рябиновой, расположенной на территории Можайского района и района Очаково-Матвеевское.

На фото видно, как пожарные в защитной экипировке используют шланг для тушения загоревшейся иномарки. Вокруг стоят другие припаркованные машины. По словам очевидцев, взорвался Mercedes ML350, у него выбило стекла. Внутри салона в момент ЧП никого не было.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, трагедия случилась на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть построек.

До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в подмосковном Фрязино. Взрывное устройство сработало на железнодорожном переезде. Пострадавший мужчина, получивший травму ноги, рассказал, что это могли сделать его враги.

Москва
взрывы
автомобили
происшествия
