Стало известно, чем закончилось дело Смольянинова СК завершил расследование дела о фейках про ВС России в отношении Смольянинова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе СК РФ. Ему вменяется распространение заведомо ложных сведений о действиях российских военнослужащих.

Главное следственное управление проинформировало об уголовных делах по фактам распространения фейков. В частности, дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова. <...> Он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Расследование уголовного дела завершено, — говорится в сообщении ведомства.

Смольянинову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, а на его имущество наложен арест. Актер обвиняется по статьям о возбуждении ненависти и о публичном распространении фейков о ВС РФ.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца по обвинению в повторном нарушении правил деятельности иноагента. Дело было возбуждено в феврале 2024 года, после чего артиста объявили в розыск. Защита просила отказать в аресте, утверждая, что артист не знал о преследовании.