12 февраля 2026 в 10:56

Троих жителей Петербурга арестовали по делу о техцентре для мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Троих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовали за оборудование технического центра для мошенников, работающих с территории Украины, сообщили в управлении МВД России по региону. Ранее фигуранты были задержаны. Правоохранительные органы установили их причастность к 10 уголовным делам.

Фигурантам избрана мера пресечения — заключение под стражу. В настоящее время оперативниками установлена их причастность к 10 уголовным делам, возбужденным на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России, — говорится в заявлении.

Установлено, что фигуранты обслуживали сим-боксы для мошенников. Все необходимое оборудование они получали от курьеров. Преступники размещали боксы в арендованных квартирах с доступом к интернету и меняли их раз в неделю.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к личным данным под предлогом доставки посылки. Они выманивают у жертвы пароль из СМС и продолжают давление через звонки и письма.

