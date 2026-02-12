Замкомбата спецназа «Ахмат» Гром погиб в Харьковской области

Заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром погиб в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале командир отряда Апти Алаудинов. Трагедия произошла в районе Казачьей Лопани.

Вчера погиб Гром. Наш заместитель командира батальона. <…> Ранение тяжелое, несовместимое [с жизнью]. Он принял удар на себя, — говорится в сообщении.

Ранее Алаудинов заявил, что ряд украинских подразделений в Сумской области оказались в полном окружении и лишились снабжения. По его словам, заблокированные группы ВСУ вынуждены есть снег, им не подвозят продовольствие, боеприпасы и не могут эвакуировать раненых. Благоприятные погодные условия позволили российским войскам изолировать противника на отдельных участках, где положение украинских военных стало критическим.

Кроме того, он отметил, что что идея президента Украины Владимира Зеленского о похищении главы Чечни Рамзана Кадырова силами американского отряда «Дельта» обречена на провал. По его словам, руководитель республики преподал бы жесткий урок заокеанским спецназовцам.