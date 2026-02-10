Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:13

Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС

ФМБА: атака ВСУ не отразилась на радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press
Атака Вооруженных сил Украины не отразилась на радиационном фоне вокруг Запорожской АЭС, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). По данным ведомства, которые приводит ТАСС, превышений естественных фоновых значений зафиксировано не было.

По данным мониторинга радиационной обстановки, по состоянию на 17:00 [мск] превышений естественных фоновых значений на ЗАЭС не зафиксировано, — пояснили в агентстве.

Ранее директор атомной станции по коммуникациям Евгения Яшина сообщала, что наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы об украинской атаке на промзону Энергодара, из-за которой была отключена резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС. По ее словам, информация доведена до сотрудников МАГАТЭ, которые находятся на площадке станции.

До этого президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а наоборот, сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.

