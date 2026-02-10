Экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС уведомили об атаке ВСУ

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии проинформированы об украинской атаке на промзону Энергодара, из-за которой отключена резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила ТАСС директор станции по коммуникациям Евгения Яшина. Информация доведена до сотрудников МАГАТЭ, которые находятся на площадке станции.

Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о ситуации, — сказала Яшина.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на ЗАЭС. По итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер обратил внимание на то, что Россия не обстреливает объект, а наоборот, сотрудничает с Киевом в вопросе его запуска.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ремонт питающей Запорожскую АЭС украинской ЛЭП «Ферросплавная-1» начался под наблюдением МАГАТЭ. По его словам, за работы отвечает украинская бригада.

Гросси также отмечал, что в районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня. По его словам, это позволило приступить к ремонту линий электропередачи между станцией и Запорожской ТЭС. Глава МАГАТЭ поблагодарил стороны за согласие на новый «период молчания», который позволит восстановить подачу энергии между ЗАЭС и Запорожской ТЭС. Он подчеркнул, что такие условия напрямую способствуют повышению ядерной безопасности.