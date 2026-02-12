Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:57

Захарова раскрыла истинную цель покушения на генерала Алексеева

Захарова: целью покушения на Алексеева был срыв Киевом переговорного процесса

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева доказывает стремление украинских властей к срыву мирных переговоров путем постоянных провокаций, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Киев готов на любые действия, чтобы помешать установлению справедливого мира, передает корреспондент NEWS.ru.

Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима [украинского президента Владимира] Зеленского на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса. <...> Судя по всему, в Киеве готовы пойти буквально на все, чтобы попытаться воспрепятствовать достижению справедливого мира, — сказала дипломат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что после покушения на генерал-лейтенанта необходимо предпринять ответные меры на украинской территории для недопущения повторения подобных инцидентов в России. Он также отметил, что ФСБ ведет расследование таких преступлений оперативно и результативно.

Также он заявил о необходимости предоставления российским генералам личной охраны, даже если они сами против этого возражают. По его мнению, подобная мера позволит максимально снизить риски для их безопасности и не требует каких-либо сверхсложных подходов к организации.

