В Госдуме назвали способ ответить на покушение на генерала Алексеева Журавлев призвал к ответным акциям на Украине после покушения на Алексеева

После покушения на первого заместителя главы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева следует предпринять ответные действия на территории Украины, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это поможет предотвратить повторение подобных случаев в России.

Не слишком важно, какого возраста исполнителей вербуют украинские спецслужбы для своих покушений. Поверьте, и пенсионера, и подростка, никогда прежде не державшего в руках оружия, не слишком сложно научить обращению с пистолетом и простейшим методам слежки. Поэтому предлагаю организовывать ответные акции на территории Украины, которые, уверен, сразу бы заставили врага больше заботиться о собственной безопасности, чем о вреде, который он может нанести России, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что ФСБ оперативно и эффективно расследует подобные преступления. Тем не менее, по словам депутата, на данный момент Алексеев находится в больнице в тяжелом состоянии, а организаторов и заказчиков невозможно арестовать, так как они укрылись в Киеве.

Ранее ФСБ России задержала еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Алексеева. Им стал Павел Васин — сын Виктора Васина, которого уже арестовали по этому делу.