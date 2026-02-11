Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 06:20

В Госдуме назвали способ ответить на покушение на генерала Алексеева

Журавлев призвал к ответным акциям на Украине после покушения на Алексеева

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
После покушения на первого заместителя главы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева следует предпринять ответные действия на территории Украины, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это поможет предотвратить повторение подобных случаев в России.

Не слишком важно, какого возраста исполнителей вербуют украинские спецслужбы для своих покушений. Поверьте, и пенсионера, и подростка, никогда прежде не державшего в руках оружия, не слишком сложно научить обращению с пистолетом и простейшим методам слежки. Поэтому предлагаю организовывать ответные акции на территории Украины, которые, уверен, сразу бы заставили врага больше заботиться о собственной безопасности, чем о вреде, который он может нанести России, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что ФСБ оперативно и эффективно расследует подобные преступления. Тем не менее, по словам депутата, на данный момент Алексеев находится в больнице в тяжелом состоянии, а организаторов и заказчиков невозможно арестовать, так как они укрылись в Киеве.

Ранее ФСБ России задержала еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Алексеева. Им стал Павел Васин — сын Виктора Васина, которого уже арестовали по этому делу.

