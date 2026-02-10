Зимняя Олимпиада — 2026
ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева

ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали еще одного участника подготовки покушения на первого замглавы ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ. Им стал Павел Васин, сын ранее арестованного по этому делу Виктора Васина.

По данным следствия, Павел помогал другим фигурантам следить за российскими военными. Он предоставил им автомобили для наблюдения и покупки оборудования, включая видеорегистратор и GPS-трекер.

Кроме того, задержанный искал в интернете информацию о местах проживания и автомобилях интересующих украинскую разведку лиц. Он использовал для этого различные приложения и поисковые системы.

Павел Васин признал свою вину и дал показания. Он также рассказал о слежке за двумя другими высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что генерал Алексеев находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет. Покушение произошло утром 6 февраля, когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, предварительно, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления.

