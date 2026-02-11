Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:22

В Госдуме нашли способ максимально обезопасить российских генералов

Депутат Журавлев: российских генералов следует обеспечить личной охраной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российских генералов необходимо обеспечить личной охраной, даже вопреки их собственной воле, чтобы максимально обезопасить от возможных угроз, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, в этом вопросе не требуется никаких «сверхумных мер предосторожности».

Никаких сверхумных мер предосторожности для защиты военных РФ не требуется, тем более что улицы городов утыканы видеокамерами так, что от них не скрыться. Только это работает постфактум. Никакая, даже самая чувствительная аппаратура не поймет, что кто-то решил в вас стрелять, пока не будет самого выстрела. Нашим генералам, конечно, и самим следует не пренебрегать безопасностью. Сообщают, к примеру, что бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак даже в спортзал заходит после того, как помещение тщательно проверит охрана. У нас есть возможность хотя бы ключевым фигурам Минобороны оформить несколько специально обученных людей рядом. Пусть даже вопреки их собственной воле, — высказался Журавлев.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал к дополнительным мерам безопасности после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По его словам, необходимо обеспечить личной охраной военных руководителей ВС РФ.

Россия
генералы
военные
Госдума
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
