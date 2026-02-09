Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru призвал к дополнительным мерам безопасности после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По его словам, необходимо обеспечить личной охраной военных руководителей ВС РФ. Он отметил, что соответствующие обращения движение направило Минобороны РФ и Генштабу ВС РФ, а также в Совбез РФ.

Предлагаем пересмотреть порядок обеспечения личной охраной начальников ЦОВУ, их заместителей, а также командующих объединениями с учетом реальных рисков и террористических угроз, увеличить численность сил, задействованных в личной охране высших офицеров, актуализировать нормативную базу, регулирующую критерии предоставления охраны, исходя из должностной значимости и характера выполняемых задач в условиях СВО, — заявил Резяпов.

Ранее следствие установило, что подозреваемые в покушении на генерала — предполагаемый киллер Любомир Корба и его пособник Васин — знакомы друг с другом с 2000-х годов. Корба был направлен в Москву украинскими спецслужбами в декабре 2025 года для совершения теракта, а Васин проживал в столице, занимаясь бизнесом.