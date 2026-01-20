Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:12

Депутаты Рады покинули кабинеты из-за холода и отсутствия воды

Здание Верховной рады осталось без отопления и воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В здании Верховной рады Украины отсутствуют отопление и водоснабжение, в связи с чем депутаты перешли на дистанционный режим работы, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. По его словам, проблемы возникли после повреждения энергообъектов.

Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды. Конкретно в моем кабинете отопления почти не было и где-то +12 градусов, — написал депутат.

Ранее директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что свет в стране теперь могут отключать более чем на 16 часов в сутки. По его словам, сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.

Жительница украинской столицы Нина рассказала, что Киев стремительно погружается в «лютое средневековье». По ее словам, на улицах по вечерам жгут костры, а некоторые за деньги предлагают зарядку телефонов. Машины остаются под снегом, так как их «никто не откапывает». На заправках также стоят очереди. В столице фиксируются массовые аварии: рвутся трубы, не запускаются котлы, подземные паркинги заливает водой.

Нина отметила, что горожане вынуждены покупать самые дешевые и сытные продукты. Цены выросли почти на все, а доходы не позволяют компенсировать этот рост: минимальная зарплата в Киеве около восьми тысяч гривен (14,3 тыс. рублей), а пенсии у многих — меньше пяти тысяч (8,9 тыс. рублей).

