Удары по украинской энергосистеме не смогут быстро положить конец террору со стороны Украины, сказал NEWS.ru депутат Анатолий Вассерман. Тем не менее, по его словам, в результате атак сократится военное производство и снизится доступность западного вооружения.
Социальная опора террористической организации «Украина» — сам по себе террор — практически не зависит от работы энергосистемы. Впрочем, несколько сократится и система контроля за гражданами — например, питание видеокамер наблюдения станет затруднительным, — сказал Вассерман.
Однако, по его словам, снизятся военные возможности Украины.
Вооруженные формирования Украины получают значительную часть оружия и комплектующих извне, и при нарушениях энергоснабжения ухудшатся возможности доставки из-за рубежа. В современном мире от электроэнергии зависит практически все, поэтому последствий выведения из строя энергетики на территориях, пока подконтрольных террористам, будет очень много, — считает депутат.
Ранее массовые отключения электроэнергии вызвали транспортный коллапс в Киеве. Вследствие проблем с транспортом в украинской столице также резко выросли цены на такси.
По данным из украинских соцсетей, все больше экспертов советуют жителям Киева, оставшимся без электричества, отопления и воды, переезжать в сельскую местность, чтобы пережить зиму. При этом супруга президента Владимира Зеленского Елена в одном из интервью говорила, что 90% украинцев готовы терпеть сложные условия два-три года ради перспективы вступления в Евросоюз.