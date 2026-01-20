Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:54

В Госдуме рассказали, к чему приведут удары по объектам энергетики Украины

Вассерман: удары по энергосистеме Украины снизят военные возможности ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Удары по украинской энергосистеме не смогут быстро положить конец террору со стороны Украины, сказал NEWS.ru депутат Анатолий Вассерман. Тем не менее, по его словам, в результате атак сократится военное производство и снизится доступность западного вооружения.

Социальная опора террористической организации «Украина» — сам по себе террор — практически не зависит от работы энергосистемы. Впрочем, несколько сократится и система контроля за гражданами — например, питание видеокамер наблюдения станет затруднительным, — сказал Вассерман.

Однако, по его словам, снизятся военные возможности Украины.

Вооруженные формирования Украины получают значительную часть оружия и комплектующих извне, и при нарушениях энергоснабжения ухудшатся возможности доставки из-за рубежа. В современном мире от электроэнергии зависит практически все, поэтому последствий выведения из строя энергетики на территориях, пока подконтрольных террористам, будет очень много, — считает депутат.

Ранее массовые отключения электроэнергии вызвали транспортный коллапс в Киеве. Вследствие проблем с транспортом в украинской столице также резко выросли цены на такси.

По данным из украинских соцсетей, все больше экспертов советуют жителям Киева, оставшимся без электричества, отопления и воды, переезжать в сельскую местность, чтобы пережить зиму. При этом супруга президента Владимира Зеленского Елена в одном из интервью говорила, что 90% украинцев готовы терпеть сложные условия два-три года ради перспективы вступления в Евросоюз.

Россия
Украина
СВО
энергетика
ВПК
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.