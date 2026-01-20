В Госдуме рассказали, к чему приведут удары по объектам энергетики Украины

Удары по украинской энергосистеме не смогут быстро положить конец террору со стороны Украины, сказал NEWS.ru депутат Анатолий Вассерман. Тем не менее, по его словам, в результате атак сократится военное производство и снизится доступность западного вооружения.

Социальная опора террористической организации «Украина» — сам по себе террор — практически не зависит от работы энергосистемы. Впрочем, несколько сократится и система контроля за гражданами — например, питание видеокамер наблюдения станет затруднительным, — сказал Вассерман.

Однако, по его словам, снизятся военные возможности Украины.

Вооруженные формирования Украины получают значительную часть оружия и комплектующих извне, и при нарушениях энергоснабжения ухудшатся возможности доставки из-за рубежа. В современном мире от электроэнергии зависит практически все, поэтому последствий выведения из строя энергетики на территориях, пока подконтрольных террористам, будет очень много, — считает депутат.

Ранее массовые отключения электроэнергии вызвали транспортный коллапс в Киеве. Вследствие проблем с транспортом в украинской столице также резко выросли цены на такси.

По данным из украинских соцсетей, все больше экспертов советуют жителям Киева, оставшимся без электричества, отопления и воды, переезжать в сельскую местность, чтобы пережить зиму. При этом супруга президента Владимира Зеленского Елена в одном из интервью говорила, что 90% украинцев готовы терпеть сложные условия два-три года ради перспективы вступления в Евросоюз.