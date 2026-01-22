Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России

Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России

Белый дом 22 января официально объявил об учреждении Совета мира. Какую организацию придумал Дональд Трамп, вступит ли Россия, заменит ли она ООН и НАТО?

Что такое Совет мира, что предложил Трамп в Давосе

22 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что Совет мира по ситуации в Газе стал официально учрежденной международной организацией. Председателем был назначен президент США Дональд Трамп, который возглавил церемонию подписания на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В Сети отмечают, что Совет мира по-английски называется Board of Peace, как «совет директоров», а не как международная организация, которая бы называлась Council (так, существует созданный в 1950 году по инициативе Иосифа Сталина Всемирный совет мира — World Peace Council).

Изначально Совет мира был задуман как небольшая группа стран, которые будут контролировать план перемирия в секторе Газа. Трамп подчеркнул, что благодаря его усилиям удалось остановить наиболее ожесточенные столкновения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которые шли с 7 октября 2023 года.

Теперь президент США утверждает, что Совет мира может стать «одной из важнейших когда-либо созданных организаций». Спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что Совет мира будет действовать не только в секторе Газа, но и в других регионах.

«У нас будет мир во всем мире, и боже, какой же это был бы великий вклад в историю для всех нас. Каждый человек в этом зале — звезда, иначе вас бы здесь не было», — объявил Трамп собравшимся в Давосе.

Почему критикуют Совет мира, какова роль Трампа

Telegram-канал «Мир как конфликт» отмечает, что попавший в СМИ устав Совета мира не содержит ни единого упоминания сектора Газа. Вместо этого Совет описывается как «более гибкий и эффективный» международный орган для решения конфликтов по всему миру.

Устав закрепляет за Дональдом Трампом позицию пожизненного председателя с исключительными полномочиями. Страны входят в Совет только по личному приглашению председателя и могут быть им же исключены. Любое решение, даже принятое большинством голосов, должно получать окончательное одобрение председателя, который обладает единоличной властью. В случае отставки председатель сам назначает своего преемника.

Также вызывает вопросы финансовая модель Совета: постоянные члены должны заплатить взнос в размере $1 млрд, а остальные участники имеют лишь временный, трехлетний мандат, который может быть продлен или отозван председателем.

Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Подобная модель больше напоминает устав частной корпорации, где акционер обладает контрольным пакетом акций, чем принципы равноправного международного сотрудничества. Хотя представители администрации США утверждают, что Совет мира не является прямой заменой ООН, его устав и риторика Трампа говорят об обратном. Идея Совета мира выглядит как попытка заменить медлительную, но универсальную систему ООН на гибкий, но авторитарный и непрозрачный клуб избранных», — констатирует Telegram-канал.

Какие страны пригласили в Совет мира, и какие не пригласили

Трамп объявил, что хочет видеть в составе этой организации лидеров «с реальной властью и влиянием», а не «младенцев в политике».

Приглашения присоединиться получили лидеры нескольких десятков стран, в том числе Россия и Китай. На учредительном съезде устав Совета мира подписали 19 стран, в том числе США, Саудовская Аравия, Турция, Катар, Венгрия, Аргентина, Армения, Азербайджан, Индонезия и ряд менее влиятельных.

Из-за скандала с притязаниями Трампа на Гренландию от участия в Совете мира отказались европейские страны, в том числе Дания, Швеция, Норвегия, Словения, Франция. Некоторые страны, например Молдавию, даже не пригласили.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отказывается войти в Совет мира, поскольку туда пригласили Россию. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил NEWS.ru, что это предлог для отказа от диалога с Москвой.

Что сказал Кремль про Совет мира, какова роль России

Владимира Путина пригласили войти в Совет мира, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава государства подтвердил это на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Пока что Россия не дала ответа. 22 января в Кремле проходят переговоры Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Путин подчеркнул, что Москва оказывала помощь Газе в самые тяжелые времена. Россия готова направить $1 млрд в Совет мира. Президент рассказал, что обсуждал с Трампом вопрос о передаче средств из замороженных российских активов в США, «прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ».

Telegram-канал «Шпион» утверждает, что Трамп якобы намерен предложить Путину совместное председательство в Совете мира: этот жест должен символизировать «примирение сверхдержав».

Владимир Путин с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

«Трамп видит себя архитектором „новой Ялты“, где США и Россия делят сферы влияния, а Китай и Европа получают „место за столом“ по остаточному принципу», — утверждает «Шпион».

В МИД РФ не комментировали такую информацию.

Заменит ли Совет мира структуры ООН и НАТО

СМИ утверждают, что идея Совета мира родилась из предвыборных тезисов Трампа, который назвал ООН «неэффективным бюрократическим болотом», а НАТО «пережитком холодной войны». Bild утверждает, что в своем нынешнем виде Совет будет явно конкурировать с Организацией объединенных наций.

Однако Трамп настаивает, что Совет мира будет «дополнять» ООН.

«Как только этот „Совет мира“ будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим. Мы будем делать это совместно с ООН. У Организации Объединенных Наций огромный потенциал, и я думаю, что объединение Совета мира с такими людьми, как у нас, и ООН может стать чем-то очень и очень уникальным для мира», — заявил Трамп.

Читайте также:

Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ

«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России