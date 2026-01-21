«Детский предлог»: в СФ высмеяли отказ Зеленского от Совета мира из-за РФ Джабаров: отказ Украины от Совета мира является предлогом для срыва диалога с РФ

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в Совете мира по Газе из-за приглашения туда России используется как повод для прекращения диалога с Москвой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, украинский политик не решается обсудить этот вопрос напрямую с главой Белого дома Дональдом Трампом.

О каких переговорах с Россией говорит Зеленский? О каком заключении мира с РФ может идти речь, если он не хочет быть даже чисто теоретически в одной структуре вместе с нами? Это лишь предлог [для отказа вступления в Совет мира], потому что Зеленский оказался в тяжелой ситуации. Его британский хозяин против, французский хозяин тоже против, и большинство стран Западной Европы не поддерживают идею Трампа из-за спора с Гренландией. Это абсолютно дурацкий, глупый, детский предлог, чтобы не портить окончательно отношения с американцами. Это глупый повод для отказа от любых переговоров с Россией. Зеленский просто боится открыто сказать это Трампу, — высказался Джабаров.

Он отметил, что в таком случае Зеленскому не нужна и Организация Объединенных Наций, так как в ней тоже представлена Россия. По словам сенатора, на заседаниях Совбеза ООН всегда присутствует постоянный представитель РФ, а Украина как непостоянный член часто участвует в обсуждениях.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта не зашли в тупик. По его словам, работа над соответствующими документами активно продолжается, а контакты с представителями США поддерживаются на регулярной основе.