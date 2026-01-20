Зеленский высказался о ходе переговоров с Россией Зеленский заявил об отсутствии тупика в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не считает переговоры по урегулированию с Россией зашедшими в тупик, сообщает «Интерфакс-Украина». По его словам, работа над соответствующими документами продолжается, контакты с американской стороной поддерживаются на постоянной основе.

Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля — она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что мы имеем. Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике, — сказал Зеленский.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, Евросоюзом и Киевом по урегулированию украинского конфликта. По его словам, власти Украины на регулярной основе контактируют с европейцами и американцами, в том числе обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности.

До этого в США для участия в переговорах, касающихся мирного плана, прибыл новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вместе с ним в составе делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. С американской стороны на встрече присутствовали трое, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф.