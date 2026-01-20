«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине Песков: России важно получать информацию о содержании дискуссий по Украине

России важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, Евросоюзом и Киевом по урегулированию украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, власти Украины на регулярной основе контактируют с европейцами и американцами, в том числе обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности.

Мы не совсем в курсе того, о чем там идет речь. Но мы в курсе того, чего хотим сами. Нам важно продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами, европейцами и украинцами, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может позволить Западу перевооружить ВСУ. Он подчеркнул, что подобная ситуация была бы «непозволительной роскошью», так как Украина рассматривается как инструмент безрассудных западноевропейских политиков.

До этого Лавров сообщил, что европейские лидеры по-прежнему сохраняют планы нанести России стратегическое поражение. По его словам, для этих целей большинство стран Запада используют Украину. Министр также добавил, что сегодня в мире идет игра под названием «кто сильнее, тот и прав».