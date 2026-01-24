«Золотовицкий в гробу вертится»: Цыганова о новой должности Богомолова Цыганова высказалась против назначения Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале обрушилась с критикой на режиссера Константина Богомолова, которого назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. Она допустила, что супруг журналистки Ксении Собчак мог получить должность благодаря связям в нужных кругах.

Школа-студия МХАТ официально все! И. о. ректора столичного театрального вуза назначили Богомолова. Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь, — написала она.

Цыганова усомнилась в том, что Богомолов сможет чему-нибудь хорошему научить подрастающее поколение. Певица также напомнила о скандальной церемонии бракосочетания режиссера и Собчак, на которую они прибыли на катафалке.

Чему вообще новый ректор учить студентов собрался? Голышом по сцене скакать? — высказалась Цыганова.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении Богомолова. Она поблагодарила режиссера за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выразила признательность за вклад в сохранение и приумножение культурного наследия страны.