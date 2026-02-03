В Минкультуры объяснили, почему Богомолова назначили ректором МХАТ Минкультуры: Богомолова назначили ректором МХАТ из-за его квалификации

Компетенции режиссера театра и кино Константина Богомолова отвечают всем требованиям для исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, заявили в Минкультуры РФ. По данным ведомства, которые приводит «Интерфакс» Богомолов не только является выпускником МГУ и ГИТИСа, но и получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации, — сказано в сообщении.

Выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры РФ Ольгу Любимову пересмотреть назначение режиссера на этот пост. В своем отрытом письме они выступили против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.

Актриса Юлия Меньшова поддержала их обращение. Она считает, что назначение Богомолова не соответствует традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители. По словам телеведущей, выбор ректора должен учитывать историческую и профессиональную преемственность, сложившуюся в Школе-студии МХАТ.