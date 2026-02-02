Зимняя Олимпиада — 2026
Израильский антифашист резко ответил на заявление Навроцкого о холокосте

Израильский антифашист Трапиров осудил слова Навроцкого об СССР и холокосте

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкие высказывания президента Польши Кароля Навроцкого о якобы роли СССР в холокосте оскорбили память жертв и освободителей, а также продемонстрировали отсутствие исторической честности, заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров агентству РИА Новости. Он осудил эти слова как опасный акт исторического ревизионизма.

Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей, — говорится в заявлении.

Ранее Навроцкий, выступая на траурном мероприятии в музее истории еврейского народа и центре толерантности, отметил участие Красной армии в освобождении заключенных концлагеря Освенцим. В то же время он возложил вину за холокост на Советский Союз.

Кроме того, депутат Госдумы Юрий Нестеренко заявил, что польский президент вновь допустил искажение исторических событий, касающихся роли СССР во Второй мировой войне. По словам парламентария, это сознательная манипуляция фактами в угоду текущей европейской политической повестке.

