Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 19:54

Играющая со снегом панда Катюша попала на видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Панде Катюше принесли снег во внутренний вольер, и она тут же начала с ним играть, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Сотрудник зверинца, известный как дядя Игорь, на видео посмеялся над любимицей, заметив, что она лежит в «какашках».

Что легла-то на какаху? Ой, Катька! Что, так и будешь лежать в какашках? Ой, красота, — сказал он.

Смотритель зоопарка пошутил над Катюшей, что на нее смотрят посетители, а она — «грязнуха-ползуха». А когда панда поднялась со снежком и отвернулась, порадовался, что она решила умыться.

Давай, наведи чистоту-красоту. Обиделась, что я тебя грязнухой назвал? Ой, какая же ты обидчивая! — посмеялся он.

Подписчики в комментариях под видео назвали панду актрисой и заявили, что она все понимает. Одна из пользовательниц попросила слепить Катюше снеговика.

И родилась же такая умняшка-неваляшка в России! — написала в комментариях подписчица.

Ранее пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк. Эти птицы, которые обитают в Тибете, Гималаях и предгорье Эвереста, были транспортированы в 2025 году из Московского зоопарка.

панды
Московский зоопарк
животные
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.