Играющая со снегом панда Катюша попала на видео

Панде Катюше принесли снег во внутренний вольер, и она тут же начала с ним играть, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Сотрудник зверинца, известный как дядя Игорь, на видео посмеялся над любимицей, заметив, что она лежит в «какашках».

Что легла-то на какаху? Ой, Катька! Что, так и будешь лежать в какашках? Ой, красота, — сказал он.

Смотритель зоопарка пошутил над Катюшей, что на нее смотрят посетители, а она — «грязнуха-ползуха». А когда панда поднялась со снежком и отвернулась, порадовался, что она решила умыться.

Давай, наведи чистоту-красоту. Обиделась, что я тебя грязнухой назвал? Ой, какая же ты обидчивая! — посмеялся он.

Подписчики в комментариях под видео назвали панду актрисой и заявили, что она все понимает. Одна из пользовательниц попросила слепить Катюше снеговика.

И родилась же такая умняшка-неваляшка в России! — написала в комментариях подписчица.

