В Японии простились с последними гигантскими пандами Последних гигантских панд увезли из Японии в Китай

Родившиеся в токийском зоопарке Уэно гигантские панды-близнецы Сяо-Сяо и Лэй-Лэй покинули Японию и направились в Китай, сообщает агентство Kyodo. Отправка животных состоялась вечером во вторник, 27 января.

Панд уже вывезли с территории зоопарка на специальном грузовике. Их планируется отправить авиарейсом из аэропорта Нарита. По данным агентства, транспортировочные клетки имеют высоту около 1,4 метра, длину 1,7 метра и ширину порядка 1 метра. Подготовка животных к переезду продолжалась с конца декабря.

Ожидается, что 28 января панды прибудут в китайскую провинцию Сычуань, где будут переданы в Китайский исследовательский центр по сохранению больших панд. После прохождения карантинных процедур специалисты определят их дальнейшее место содержания. Это первый случай с 1972 года, когда на территории Японии не осталось ни одной панды.

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Эти две особи, которые возвращаются сегодня, на протяжении долгого времени были любимы многими людьми. Мы надеемся, что и в Китае они будут чувствовать себя хорошо, — отметил заместитель генсека кабинета министров Японии Кэй Сато.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Японии посетили зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай. Как отметили в администрации зоопарка, из-за огромного ажиотажа билеты на посещение разыгрывались в ходе лотереи — всего 4400 штук.