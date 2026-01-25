Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 13:13

Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике

Восьмерым россиянам грозит высылка из Чили за заезд на гидроциклах по Патагонии

Восьмерым россиянам грозит депортация из Чили за поездку на гидроциклах по охраняемой территории Патагонии, сообщил Telegram-канал SHOT. Суд по делу назначен на 4 февраля.

Тур проводила российская компания, организовавшая недельный заезд стоимостью от €36 тысяч. Видеоролики с маршрутов нарушители публиковали в соцсетях, что вызвало жалобы местных жителей.

Катание на гидроциклах запрещено в национальных парках Патагонии из-за угрозы ледниковым зонам, чистым рекам и редким видам животных. Против туристов идет расследование, дело находится на контроле у замглавы минтуризма Чили.

Власти указали, что компании может грозить запрет на деятельность в стране. В последние годы Чили усилила наблюдение за заповедными территориями и использует дроны для выявления незаконного въезда техники.

