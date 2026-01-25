Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 13:01

В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами

Орешкин: Россия решит, как использовать $1 млрд заблокированных в США активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия даст распоряжение, как использовать $1 млрд (77 млрд рублей) заблокированных в США активов, заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин. Таким образом он ответил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос о передаче взноса в Совет мира.

$1 млрд принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать, — заявил Орешкин.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно оценил инициативу президента РФ Владимира Путина о внесении Россией взноса в Совет мира в размере $1 млрд из заблокированных активов. Глава Белого дома отметил, что предложение использовать замороженные на Западе средства является весьма интересным.

До этого Путин объявил, что Россия готова направить $1 млрд в фонд Совета мира по сектору Газа. По его словам, Москва ожидает, что эти средства пойдут на восстановление анклава и на решение проблем палестинского народа.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать отстаивать свои права на возвращение замороженных за рубежом активов. Он подчеркнул, что власти страны не утратили надежд на их разблокировку

Россия
активы
Максим Орешкин
Дональд Трамп
