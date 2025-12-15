Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:10

В Киеве заявили о самом подробном обсуждении ситуации на Украине

Переговоры американской и украинской делегаций в Германии стали самым детальным обсуждением последовательности шагов по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Kyiv Post со ссылкой на участвовавшего в процессе западного чиновника. Стороны подробно рассмотрели возможные механизмы прекращения огня, вопросы предоставления гарантий безопасности и меры по стабилизации украинской экономики.

Один из западных чиновников, участвовавших в процессе, охарактеризовал встречу как самое подробное обсуждение последовательности, который мы когда-либо видели — механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация — все в одной комнате, — говорится в публикации.

Встреча по украинскому урегулированию прошла 14 декабря в Берлине в ведомстве канцлера Германии. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и украинский глава Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что переговоры американской и украинских делегаций в Берлине были сложными. В публикации сказано, что Вашингтон не готов идти на компромиссы по вопросу мирного соглашения. В статье говорится, что переговорный процесс Украины с Западом стал напоминать «перетягивание каната». США призывают к оперативным действиям, тогда как украинское руководство и ряд европейских стран указывают на несогласованные вопросы, требующие разрешения.

