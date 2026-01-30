Кухня без разводов и жира: два простых способа отмыть фасады без дорогой химии

Надоело бороться с липким налётом на кухонных шкафчиках? Особенно досаждает застарелый жир под потолком, который со временем смешивается с пылью и превращается в настоящую проблему. Но не спешите тратиться на профессиональные средства — справиться с загрязнениями помогут простые домашние методы. Они экономят деньги, безопасны для большинства поверхностей и дают отличный результат даже в сложных случаях.

Для свежих пятен подойдёт спрей для мытья окон со спиртом в составе. Нанесите его на фасады, ручки и вытяжку — жир и копоть начнут быстро отходить. Если загрязнение стойкое, добавьте немного жидкости для мытья посуды: вместе средства сработают эффективнее. Спиртовой состав не оставляет разводов, что важно для глянцевых поверхностей.

Когда обычные средства бессильны, приготовьте домашнюю пасту. Смешайте в равных пропорциях пищевую соду и горчичный порошок, добавьте жидкое средство для посуды до получения густой пасты. Нанесите её на загрязнённые участки, оставьте на 20 минут, затем смойте тёплой водой. Сода и горчица расщепляют жир и дезинфицируют поверхность, а паста не стекает и хорошо справляется с застарелыми пятнами. После такой чистки шкафчики выглядят как новые.

Ранее сообщалось, что жирные пятна и въевшаяся грязь не только портят внешний вид кухни, но и создают не самую приятную атмосферу. Хорошая новость: очистить регуляторы можно подручными средствами, не повреждая поверхность. Главное — подобрать верный метод и не откладывать уборку на потом.