Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:08

В США раскрыли, как коррупционный скандал бьет по Зеленскому

NYT: коррупционный скандал на Украине подрывает поддержку Зеленского в мире

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Политическая уязвимость президента Украины Владимира Зеленского значительно возросла на фоне антикоррупционных разоблачений, сообщила газета The New York Times. По данным издания, сложившаяся ситуация создает серьезную угрозу для поддержки украинского лидера как внутри государства, так и на международной арене.

Американское издание напоминает, что во время предвыборной кампании Зеленский позиционировал себя как борца с влиянием олигархов. Однако сейчас, спустя почти семь лет после его избрания, многие граждане Украины убеждены, что президент действует в рамках узкого закрытого круга лиц, не связанного какими-либо правилами.

В публикации подчеркивается, что давление на антикоррупционные органы в июле осуществлялось под контролем ведомства, непосредственно подчиняющегося Зеленскому. После волны критики как внутри Украины, так и со стороны иностранных партнеров, президент был вынужден изменить свою позицию и внести в парламент новый законопроект, фактически отменяющий предыдущие решения об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, ранее подавших в отставку на фоне коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем. Решение принято после проверки НАБУ в энергетическом секторе и выявления нарушений.

Украина
Владимир Зеленский
коррупция
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.