В США раскрыли, как коррупционный скандал бьет по Зеленскому NYT: коррупционный скандал на Украине подрывает поддержку Зеленского в мире

Политическая уязвимость президента Украины Владимира Зеленского значительно возросла на фоне антикоррупционных разоблачений, сообщила газета The New York Times. По данным издания, сложившаяся ситуация создает серьезную угрозу для поддержки украинского лидера как внутри государства, так и на международной арене.

Американское издание напоминает, что во время предвыборной кампании Зеленский позиционировал себя как борца с влиянием олигархов. Однако сейчас, спустя почти семь лет после его избрания, многие граждане Украины убеждены, что президент действует в рамках узкого закрытого круга лиц, не связанного какими-либо правилами.

В публикации подчеркивается, что давление на антикоррупционные органы в июле осуществлялось под контролем ведомства, непосредственно подчиняющегося Зеленскому. После волны критики как внутри Украины, так и со стороны иностранных партнеров, президент был вынужден изменить свою позицию и внести в парламент новый законопроект, фактически отменяющий предыдущие решения об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее сообщалось, что Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, ранее подавших в отставку на фоне коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем. Решение принято после проверки НАБУ в энергетическом секторе и выявления нарушений.