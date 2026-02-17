Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Удмуртию

Военэксперт Кнутов: ВСУ могли атаковать Удмуртию с территории Украины

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по объектам в Удмуртии, запустив беспилотники непосредственно со своей территории, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, дальность применяемых Киевом дронов и особая тактика их пилотирования позволяют БПЛА преодолевать значительные расстояния.

Как правило, Украина сейчас использует дроны «Лютый». Они имеют дальность полета до 1,5–1,6 тыс. км. Мне очевидцы рассказывали, что используется очень интересная тактика, когда дрон преодолевает приграничную зону, дальше он летит, огибая места дислокации ПВО, но уже в рваном полете. То есть у него работает двигатель, потом он выключается, и дрон планирует и пролетает большие расстояния. Такая тактика позволяет увеличить дальность полета беспилотников и таким образом наносить удары вглубь РФ. Поэтому вполне вероятно, что Удмуртию атаковали с территории Украины, — пояснил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ижевском прогремела серия взрывов, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, очевидцы слышали от пяти до шести хлопков. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

