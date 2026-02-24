Зимняя Олимпиада — 2026
Гречка по-итальянски: с мясным фаршем, луком и морковью. Томлю с томатной пастой — сочно, сытно, идеальный ужин

Фото: D-NEWS.ru
Ключевой момент этого рецепта — добавление готовой гречки в самую последнюю очередь. Она должна лишь прогреться и пропитаться соусом, но не перевариться, сохранив свою структуру и впитав в себя весь аромат болоньезе.

Для блюда беру 500 граммов мясного фарша (свино-говяжий или куриный). Одну луковицу мелко режу, 200 граммов моркови натираю на крупной терке. В сковороде с толстым дном разогреваю растительное масло. Сначала обжариваю фарш на сильном огне до румяности и полного испарения жидкости, разбивая комки. Затем добавляю лук и морковь, убавляю огонь и пассерую овощи с фаршем до мягкости, около 5-7 минут. Добавляю 150 граммов помидоров, нарезанных мелким кубиком (можно без кожуры), и 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Обжариваю еще пару минут. Затем кладу одну небольшую банку томатной пасты (70-100 г), вливаю 100-150 мл воды, чтобы соус стал нужной консистенции. Добавляю соль и черный перец по вкусу, можно бросить щепотку орегано или базилика. Тушим на медленном огне под крышкой 10 минут. В это время у меня уже готова 400 граммов вареной гречки (из примерно 150-200 г сухой крупы). Добавляю гречку в сковороду к мясному соусу. Аккуратно, но тщательно перемешиваю, чтобы вся гречка покрылась соусом. Прогреваю все вместе на медленном огне еще 3-5 минут, пока блюдо не станет однородным и горячим. Снимаю с огня, накрываю крышкой и даю постоять 5 минут. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

